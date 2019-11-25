عنز السوق!!.. بقلم عبد اللطيف البوني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

(1)

في أيِّ سُوق من الأسواق الريفية يُوجد ركنٌ خاصٌ بالحيوانات، حيث تتم عمليتا البيع والشراء للبهائم كَافّة من معيز وتيوس وخِرَاف ونِعاج وأبقار وفي بعضها إبل، ويتوقّف سعر البهيمة على نوعها وحجمها وعُمرها، أمّا العُمر فيُعرف عن طريق الأسنان، عليه يكون من الطبيعي أن يقوم المُشتري أو من ينوب عنه أو ربما البائع نفسه بفتح فَم البهيمة لإبراز عُمرها وقد لا تتم المُبايعة رغم ذلك!! فيحضر آخر ويتم فتح الفم وهكذا قد تتكرّر العملية عشرات المَرّات، وبما أنّ المعيز هي الأكثر ذكاءً، فغالباً ما تقوم الواحدة منها بفتح فمها بمُجَرّد مُرور شَخصٍ بالقُرب منها حتى ولو كان مُجرّد عابر وليست لديه نِيّة شراء، فأصبحت عنز السوق يُضرب بها المثل في هذه الطاعة التي تمّ تعليمها إيّاها رغماً عنها!!

فعندما يُقول الواحد أصبحنا مثل عنز السوق فهو يعني أنّنا نقوم ببعض الأفعال تلقائياً لأننا أُجبرنا للتعوُّد عليها.

(2)

في يوم الأربعاء الماضي ونحن في رحلتنا اليومية من العاصمة إلى الجزيرة، كانت عربة شرطة مُرور تقف إلى جانب الطريق قبالة قرية الباقير الورّاني على متنها عَدَدٌ مِن رِجَال الشرطة، واحدٌ منهم كَانَ يقف أمامها على الأرض على بُعد عدة أمتار من الشارع، فبمجرّد اقترابنا منها هدّأنا السرعة وتَحَسّست الحزام والرُّخصة والذي منه، وتهيّأت للنزول من الشارع، بينما لم يُؤشِّر لنا الشرطي بالوقوف، بل أشّر لنا بعدم النزول ومُواصلة المسير، فضحكنا وتأكّدنا بأنّنا أصبحنا معيز سُوق!! وللمزيد من التثبت توقّفنا على بُعد حوالي عشرين متراً منهم وأخذنا نُراقب الموقف، فأكاد أجزم أنّ كل العربات التي كانت على الشارع هدّأت السرعة بمُجرّد رؤية سيارة الشرطة، لدرجة أنّ تلك القادمة من الخرطوم بما فيها الجرّارات الطويلة بدأت تزحف يما يشبه الصف!!

(3)

يا سيادة السيد وزير الداخلية، ويا سيادة مدير شرطة المُرور، هل يُرضيكما أن تتم “حيونة” الشعب لهذه الدرجة؟ لماذا هذا الإكثار من نقاط التوقُّف في طريق المُرور السّريع خَاصّةً طريق “الخرطوم – مدني”؟ ولماذا هذه النقاط المُتنقِّلة كل يومٍ لا بل كل عدة ساعات في مكانٍ؟ أين البراءة الأصلية؟ فالأصل في الأشياء الإباحة والصواب فأيِّ سيّارة تسير على الطريق دُون أن تبدر منها مُخالفة من حقها أن تُواصل سيرها، فلماذا يتم توقيفها وتفتيش نَواقصها لتصل مرحلة (أكانت طارت غنماية)، خَاصّةً العربات التي تحمل المُنتجات الزراعية والصناعية والحيوانية.

والأهم من كل ذلك أين التقانات الحديثة؟ كل العالم يَعمل بمُراقبة الطُرق عن طَريق الأجهزة الرادارية، حيث تضبط المُخالفة وُتسجِّل نمرة السّيّارة لتدفع المُخالفة عند الترخيص (حكاية دايرين حقّنا حديدة دِي الناس خلُّوها من زماااان)!!

(4)

إنّ قطاع النقل من أهم القطاعات الاقتصادية، لأنه يمثل دَور الشريان بين القطاعات الأخرى، وهذا القطاع يُعاني من سُوء الطُرق وارتفاع أسعار الاسبيرات وأزمات الوقود وكَثرة الجبايات وكثرة التوقُّف، فالعشم أن تكون شُرطة المُـرور من مُعينات هذا القطاع بتقليل التوقُّف، فالشرطة تَعلم كمية الوقود التي تروح هباءً في هذه الوقفات الطويلة، وتَعلم أكثر من غيرها الضرر الذي يُصيب الشوارع التي أصلاً حالتها تشفق.. خلُّونا من حكاية الزمن، فالزمن لا قيمة له في سُودان الجن دا!!