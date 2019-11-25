كانت العقبة!.. بقلم الطاهر ساتي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

:: كما ذكر وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني، هناك من يُقاوم حظر الأجانب عن التجارة في مجالي الصادر والوارد والأسواق المحلية.. وهي مقاومة متوقعة في قطاع يضج بالفاسدين، وما أكثرهم.. وقبل قرار مدني، هناك قانون يمنع الأجانب من التصدير، ولكنهم يتحايلون على هذا القانون بإيجار وشراء السجلات التجارية من بعض المصدرين السودانيين.. وقريباً سوف تزدهر تجارة الرخص التجارية وإيجارها للأجانب، وهذه هي المقاومة الحقيقية للقرار الصائب..!!

:: وهذه المقاومة ليست بمدهشة في قطاع كان فيه البعض يبيع ويشتري (الكاش)، غير مُبالٍ بعواقب الربا وتأثير تجارته الفاسدة في الاقتصاد الوطني.. فالأوطان لا تُبنى بالأنظمة الحكومية فقط، بل بحرص الجميع – حكومةً وشعباً – على حُب الوطن واحترام القوانين.. ورغم أن وزارة الصناعة والتجارة تجتهد في ترتيب البيت من الداخل، إلا أن هناك قضية ذات صلة بالخارج، وبحاجة إلى بعض الجهد في ظل الانفتاح والعودة إلى المنظومة العالمية بعد (عقود العزلة)، وهي قضية عدم انضمام بلادنا لمنظمة التجارة العالمية!!

:: ومن شرِّ البلية، عندما كان وزيراً للتجارة في النظام المخلوع، سأل المسمى بالبرلمان جلال الدقير عن موقف السودان من الانضمام لهذه المنظمة، وبدلاً عن توضيح أسباب رفض المنظمة لعضوية السودان، قال الدقير للنواب متنطعاً: (لن نسمح بإدخال المشروبات الروحية، خاصة البيرة والويسكي، حال انضمامنا لمنظمة التجارة العالمية)، فصفقوا وهللوا وكبروا.. ويومها قلت إن منطق الدقير – بهذا التنطع المراد به تغطية الفشل – كمن يشتري الوتد قبل الحمار ..!!

:: أي كان يجب إدخال السودان في منظومة التجارة الخارجية (أولاً)، ثم لاحقاً يُصدَرُ قرارٌ بمنع استيراد كل الكحول (خاصة البيرة والويسكي)، ولا أدري سر هذه الخصوصية.. ولكن هكذا السادة دائماً ما كانوا يغطون فشلهم وعجزهم بمثل هذا الخطاب.. ثم ظل الشعب يدفع فواتير رحلة جيوش المسؤولين برئاسة وزراء التجارة إلى سويسرا بلا جدوى.. كانوا يتوافدون إلى هناك، ومن هناك يخدعون الناس والبلد بتصريحات من شاكلة: (كذا دولة تدعم انضمام السودان)، أو هكذا كانوا يخدرون الرأي العام ..!!

:: والمؤسف، ظلت خزانة الشعب تصرف على تكاليف رحلاتهم إلى جنيف (بلا جدوى).. سنوياً، وأحياناً كل نصف عام، يذهب وفد ثم يعود بخفي حنين و(النثريات).. وهم يعلمون بأن للانضمام إلى هذه المنظمة العالمية شروطاً غير سياسية، ومع ذلك عجزوا عن تنفيذها.. وعلى سبيل المثال، تقديم جدول يحتوي على تعرفات جمركية ملزمة، ولا يمكن رفعها إلا في حالات خاصة، كانت وما تزال من شروط الانضمام.. ثم تقديم قائمة تحدد فيها الدولة الحواجز التي تعترض القطاعات الخدمية والمهنية، مع وضع جدول زمني لإزالة الحواجز، من شروط الانضمام للمنظمة.. وهكذا .. !!

:: فالمعيقات الحقيقية كانت في النهج الاقتصادي (الفوضوي).. ويبقى إصلاح الحال بالداخل هو المدخل نحو منظومة التجارة العالمية، وليس هناك من داعٍ للمضي على نهج النظام المخلوع بإهدار المال العام في الرحلات يا سادة حكومة الثورة.. أولئك أهدروا الكثير من الأموال، منذ العام 1994، وحتى عام سقوطهم.. لم تكن هناك مؤامرة إسرائيلية أو أمريكية تمنع بلادنا من الاستفادة من مزايا التجارة العالمية، أو كما كانوا يبررون.. وكل ما في الأمر أن السياسة الاقتصادية (كانت العقبة)، ويجب ألا تكون يا البدوي ..!!