اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

الدولار يسجل إرتفاعاً جديداً بالأسواق الموازية بالخرطوم

0 نشر
-- 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

سجلت أسعار شراء  وبيع الدولار إرتفاعاً جديداً في تداولات الأسواق الموزاية للعملات اليوم ( الاثنين).

وقال متعاملون مع الاسواق الموازية  لـ “باج نيوز” إن هنالك إستمرار في تصاعد أسعار الدولار مقارنة بتداولات يوم أمس (الأحد).

Advertisements

وأكد عدد منهم  أن أسعار بيع الدولار إرتفعت إلى 82.5 جنيه مقارنة بـ 82 جنيه يوم أمس فيما بلغ سعر الشراء 81.2 جنيه مقابل 81 جنيه يوم أمس.

وأشاروا إلى وجود طلب عالي على العملات الأجنبية وسط شح المعروض.

وبالأمس كشف مصدر بالبنك المركزي عن إجراءات مرتقبة تهدف إلى ايجاد معالجات جذرية لأسعار الصرف خلال الفترة المقبلة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدولار يسجل إرتفاعاً جديداً بالأسواق الموازية بالخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا