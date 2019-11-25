الدولار يسجل إرتفاعاً جديداً بالأسواق الموازية بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

سجلت أسعار شراء وبيع الدولار إرتفاعاً جديداً في تداولات الأسواق الموزاية للعملات اليوم ( الاثنين).

وقال متعاملون مع الاسواق الموازية لـ “باج نيوز” إن هنالك إستمرار في تصاعد أسعار الدولار مقارنة بتداولات يوم أمس (الأحد).

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وأكد عدد منهم أن أسعار بيع الدولار إرتفعت إلى 82.5 جنيه مقارنة بـ 82 جنيه يوم أمس فيما بلغ سعر الشراء 81.2 جنيه مقابل 81 جنيه يوم أمس.

وأشاروا إلى وجود طلب عالي على العملات الأجنبية وسط شح المعروض.

وبالأمس كشف مصدر بالبنك المركزي عن إجراءات مرتقبة تهدف إلى ايجاد معالجات جذرية لأسعار الصرف خلال الفترة المقبلة