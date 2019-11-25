تفاصيل جديدة في قضية مقتل اسرة كاملة بحي الدناقلة ببحري…

الخليج 365:

سرد المتحري الأول محمد كرم الله ملازم شرطة لدى مثوله أمام محكمة جنايات بحري وسط برئاسة القاضي عارف محيي الدين تفاصيل قضية محاكمة (6) متهمين يواجهون تهمة قتل زوجين بحي الدناقلة بمدينة بحري وكان ذلك بشهر رمضان من العام الماضي، وأفاد المتحري الأول التابع لقسم شرطة المدنية بحري أفاد أنه بتاريخ الحادثة 9/6/2018 أبلغ الشاكي ابن المجني عليهما أن مجهولا اعتدى على والديه وتسبب في وفاتهما طعنا بالسكين وتمكن من سرقة عربة آكسنت بجانب (إسطوانة) غاز (إطار) عربة لافتا أنه قام باستجواب الشاكي مشيرا لزيارته مسرح الجريمة بالمعاينة تم تحرير رسم كروكي وقدم بذلك مستندات الاتهام المتعلقة بالنشرة الجنائية للمفقودات والأورنيك الجنائي ونتيجة التشريح، جاءت نتيجة تقريرسبب وفاة المجني عليه الأول تلقى (10) طعنات وأن سبب الوفاة الجروح القطعية النزفية وكذلك المجني عليها تلقت (19) طعنة وسبب الوفاة الجروح القطعية بتهتك الشريان الرئوي بسبب الطعن بنصل حاد، مؤكدا أيضا إرسال جثة المجني عليها (الزوجة) موضحا أخذ أقوال 13شاهد اتهام مضيفا أن الشاهد (13) أمرت النيابة بشطب الاتهام في مواجهته وأضاف أنه تم العثور على (العربة) المفقودة بأم القرى (إطار العربة) و(عفريتة).