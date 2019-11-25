البرلمان الانتقالي و 33 % منه كومبارس.. بقلم جلال الدين محمد ابراهيم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عبر لقاء إعلامي مرئي لفت انتباه الرأي العام الدكتور محمد علي الجزولي عن مقارنة شاملة بين الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية ( والتي لم تنشر حتى الآن للعامة ) وبين دستور عام 2005 والذي شاركت فيه الحركة الإسلامية ومجموعة ضخمة من الأحزاب في الحكم مع الانقاذ .

وكانت مخرجات المقارنة التي اعتبرها شخصيا مقارنه محترفة يشكر عليها الاخ الدكتور محمد علي الجزولي ، بان وضعت النقاط فوق الحروف ، وكشفت بان الفترة الانتقالية بها ما بها من الانتكاسات الفكرية وأن (قيمة الديمقراطية والحرية والعدالة والسلام فيها تساوي صفرا، مع سبق الإصرار والترصد.

وللأمانة وللتاريخ أدونها هذا ما اشار اليه كذلك البروف مالك حسين ( زعيم حزب المستقلين القومي و السياسي والبرلماني المخضرم ) كذلك من قبل وطلب من جموع اتباع وعضوية حزب المستقلين القومي أن يقاطعوا المشاركة في البرلمان القادم وقال إنه برلمان لا ينتمي إلى الحرية ولا للعدالة ولن يأتي بسلام ، بل هذا البرلمان مجير برمته للحرية والتغيير مع إقصاء كافة من يشارك فيها مهما كان وزنه السياسي .

لفت الاخ الدكتور محمد علي الجزولي الرأي العام بأن البرلمان القادم سيكون به 33 % عبارة عن كومبارس وقالها في ذلك اللقاء الإعلامي المتلفز والذي احتفظ بنسخه منه في صفحتي بالفيس بوك ، حيث قال فيما معناه :- لن يوافق اي شخص ان يشارك في البرلمان القادم في نسبة ال 33 % لأنه سيكون كومبارس ، ما لم يكن هذا الشخص طامعا في استلام عربة أو أي حافز شخصي لا علاقة له بالعمل البرلماني .

واتفق مع الاخ الدكتور الجزولي تماما ، بان البرلمان القادم هو مخصص فقط في التصويت لمجموعة ( قحت ) ولا علاقة له بالحرية والعدالة ولا ديمقراطية ولا سلام يتوقع أن يكون فيه ، وأن نسبة ال 33 % من باقي المكونات السياسية والحزبية والتي خصصت لمكونات سياسية أخرى ستصبح عالة على خزينة الدولة في رفع معدل الصرف المالي بدون أن يكون لها وزن أو معنى في إحداث فرق في التصويت أو في سن القوانين أو في المحاسبة أو الرقابة ، أو في عزل الوزراء أو في تغيير رئيس الوزراء ، اللهم انهم ( تكملة عدد وخسارة لخزينة الدولة في المخصصات والامتيازات والمرتبات .

بالطبع هنالك بكل تاكيد من سيقبل ان يكون ضمن ال 33 % وسيكون سعيدا بالمشاركة الدستورية ،، هذه وبالرغم بأنه لن يكون منه فائدة ، ولكنه جُبِل وتعود على ذلك عبر البرلمانات السابقة (أيام الانقاذ ) وسيكون فرحا بأنه يشارك في البرلمان القادم ،، وإن جلس كما تجلس المقاعد التي يجلس عليها . ليس مهما ،، المهم ان يقال إنه دستوري وبرلماني وكفى .

مشكلتنا في الوثيقة الدستورية التي حجبت عن الرأي العام حتى كتابة سطوري هذه لم أطلع على نصوصها ، وقد قيل بان هنالك اثنتان من الوثائق الدستورية ، ولا اعلم أيهم المعتمدة للتنفيذ ، وهذا تقصير في إعلام مجلس الوزراء وإعلام مجلس السيادة ، مما يجعلنا نقع في فرضية التخمين وهذا ليس بالعمل الإعلامي الاحترافي .

والسؤال المنطقي :- ماذا تستفيد البلاد من تكوين برلمان مطبوخ ومحصور فيه المشاركة ونسبة التصويت وتمرير القرارات لصالح نسبة مجموعة (الحرية والتغيير ) فقط ولا قيمة لباقي مكونات البرلمان في احداث اي تغيير في القرارات او حتى حق الاعتراض منزوع عنها . وتصبح بلا قيمة .

لذا اقترح بان توفر الحكومة الانتقالية اموال البلاد ، وان لا تهدرها على تاسيس برلمان لا قيمة منه لصالح الشعب ، غير ان يقول (سمعا وطاعا ) ولا محاسبة فيه ولا رقابة فيه للحكومة التنفيذية ، وهذا يوفر علينا ان يتحول التشريع في الفترة الانتقالية كما هو الان لمجلس السيادة ولمجلس الوزراء وكان الله يحب المحسنين بلا برلمان بلا شبكة وتنافر بين مكونات الشعب على شيء لا قيمة له في الديمقراطية ولا قيمة له في الحرية ولا في السلام ولا في العدالة .