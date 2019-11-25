سيف الجامعة يجمل ليلة (عمارة المدينة) براشد دياب

ينظم مركز راشد دياب للفنون في الثامنة من مساء الأربعاء المقبل منتدى” عمارة المدينة “. يتحدث في المنتدى مهندس جعفر بدواب ، مهندس دكتور مدثر سليمان ، مهندس محمد بكر و مهندس منى رضوان عبدالكريم . ويشارك في المنتدى -وفق سونا- الفنان سيف الجامعة، ويقام برعاية شركة سكر كنانة المحدودة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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