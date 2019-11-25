487.50من الصندوق السعودي للتنميةلقطاعي الصحةوالتعليم

وافق مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية على تخصيص قرضين لتمويل مشروعات في قطاعي الصحة والتعليم في السودان بقيمة 487.5 مليون ريال سعودي بواقع 243.75 مليون لكل قطاع.

حيث سلّم السفير علي بن حسن جعفر سفير المملكة العربية السعودية لدى السودان رسالة خطية لوزير المالية والتخطيط الاقتصادي تنص على موافقة مجلس إدارة الصندوق على تمويل مشروعات صحية ومدارس نموذجية بالسودان. فيما أكد د.إبراهيم البدوي وزير المالية لدى استلامه الرسالة بمكتبه بحضورالأستاذة آمنة أحمد سعد وكيل المالية أهمية التمويل السعودي، مبيناَ أنه يأتي في مرحلة مفصلية لتطوير الاقتصاد، فضلاً عن أهمية توقيته المتزامن مع إعداد موازنة العام 2020م التي يتم خلالها تخصيص زيادات معتبرة للموارد المرصودة لقطاعي التعليم والصحة لتعظيم الأهداف الأممية للتنمية المستدامة المتعلقة بمجاليهما.

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وثمّن الوزير جهود المملكة في تعزيزالتعاون الاقتصادي مع السودان، متوقّعاً زيادة فرص التعاون لتشمل أكبر عدد من المشروعات في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى السعى لتضمين مشروعات كبرى في موازنة 2020م من بينها خط سكة حديد مواز يربط بين الخرطوم وبورتسودان وتطويره مستقبلاً ليربط بين مواقع الإنتاج وموانئ الصادر بما يسهم في استغلال ميناء بورتسودان كميناء إقليمي لتشبيك الاقتصاد الوطني مع دول الجوار، كاشفا عن ندوة مرتقبة للقطاع الخاص على مستوى البلدين خلال الفترة المقبلة.

من جانبه أكد السفير حرص المملكة على دعم السودان، مشيراً إلى إسهام الصندوق في تمويل العديد من المشروعات من بينها السدود والطرق والصحة والتعليم، وأشاد بمستوى العلاقات الراسخة والتاريخ المشترك الذي يربط بين البلدين الشقيقين، مؤكداً حرص المملكة على دعم جهود التنمية في السودان وزيادة التنسيق المشترك في شتى المجالات والتعاون لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين ،

وكشف السفير عن عزم القطاع الخاص السعودي على زيادة استثماراته في السودان وتعزيز علاقات الروابط الأخوية المميزة والتاريخ المشترك بين البلدين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)