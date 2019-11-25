الدعم السريع تضبط (الطفل الهارب) و 9 آلاف قندول حشيش بجنوب دارفور

تمكنت الاستخبارات العسكرية لقوات الدعم السريع قطاع ولاية جنوب دارفور من ضبط كميات من المخدرات (حشيش) والخمور (ويسكي) ووقف اللواء ركن هاشم خالد محمود والي جنوب دارفور ولجنة أمن الولاية على الضبطية بمدينة نيالا بمقر قوات الدعم السريع وأشاد الوالي بالجهود الكبيرة التي تبذلها قوات الدعم السريع في مكافحة المخدرات وتأمين الحدود والموسم الزراعي وتقديم الدعم الاجتماعي للمواطنين .

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وتمثلت المضبوطات – حسب سونا -في (٩) آلاف قندول حشيش و(٢٤٠) زجاجة وسكي و(١٣٠) كرتونة كريمات ممنوعة و(٥٠) باكتة وسكي معبأة على ظروف بلاستيكية تعرف باسم (الطفل الهارب)، تم ضبطها بمداخل مدينة نيالا برام – ودوماية.

ولفت العقيد أحمد إسماعيل دقلو، قائد قوات الدعم السريع قطاع جنوب دارفور، إلى أنهم يعملون بتناغم وتنسيق تام مع كافة القوات النظامية المختلفة في الولاية وأضاف أن قواته ظلت تتابع وتراقب عن كثب المخربين والمخذلين والمجرمين والمتفلتين فى داخل الولاية وحدودها، مؤكدا أنهم عين ساهرة ويد أمينة. وقال إن هذه الضبطية جاءت بعد متابعات من قبل شعبتي الاستخبارات والشرطة العسكرية بقوات الدعم السريع بمداخل مدينة نيالا. وتقدم بكامل شكره لحكومة الولاية التي ظلت تدعم وتساند برامج قوات الدعم السريع.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)