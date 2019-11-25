اعتبرت البيان الامريكي مخالف للقانون الدولي ..الخارجية السودانية تدعو الى تفكيك المستوطنات على الأراضي الفلسطينية

التاريخ: 25-نوفمبر-2019
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اعتبرت وزارة الخارجية البيان الذي صدر عن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والذي أعلن فيه بأن الولايات المتحدة لا تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي، اعتبرت أن مثل هذا الموقف يتنافى تماماً والقانون الدولي وما أقرته الشرعية الدولية كما يقوّض مساع الحل الشامل للقضية الفلسطينية.
ودعت الوزارة في بيان صحفي -وفق سونا- دعت المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته والعمل على تفكيك كافة المستوطنات غير القانونية على الأراضي الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلّة على كامل أراضيه على حدود عام ١٩٦٧م وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي ما يلي تورد (سونا) نص البيان الصحفي:
بالإشارة للبيان الذي صدر عن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الاثنين الماضي والذي أعلن فيه بأن الولايات المتحدة لا تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي، فإن وزارة خارجية جمهورية السودان تعتبر أن مثل هذا الموقف يتنافى تماماً والقانون الدولي وما أقرته الشرعية الدولية كما يقوّض مساع الحل الشامل للقضية الفلسطينية.
إن حكومة جمهورية السودان تدعو المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته والعمل على تفكيك كافة المستوطنات غير القانونية على الأراضي الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلّة على كامل أراضيه على حدود عام ١٩٦٧م وعاصمتها القدس الشرقية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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