لعنة إفريقيا 2019 تتسبب في اعتزال 5 نجوم دوليين

هداف أمم أفريقيا يعلن اعتزاله اللعب الدولي مع النسور.. بوصوفة يقرر تعليق الحذاء مع أسود الأطلسي.. أوبي ميكيل وصيام يوسف وجيان في القائمة.. والشائعات تطارد صلاح وزياش

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اختتمت، منافسات بطولة الأمم الأفريقية 2019، التي استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو، بمشاركة 24 منتخباً لأول مرة في تاريخها، حيث نجح المنتخب الجزائري في التتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز على السنغال بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس على ملعب استاد القاهرة الدولي في نهائي البطولة.

وجاءت أمم أفريقيا 2019، بمثابة لعنة على عدد من لاعبي القارة الذين اضطروا لإعلان اعتزالهم اللعب دولياً مع منتخبات بلادهم، بسبب فشلهم في التتويج باللقب إلى جانب كبر سنهم وصعوبة انضمامهم لمنتخباتهم خلال الفترة المقبلة.

وكانت المفاجأة الأبرز في إعلان هداف البطولة، المهاجم النيجيري أوديون إيجالو، اعتزاله اللعب دوليًا رفقة منتخب بلاده، عقب انتهاء بطولة أمم أفريقيا 2019، وتتويج النسور بالمركز الثالث عقب الفوز على تونس في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وبحسب يورسبورت جاء اعتزال اللاعب بمثابة مفاجأة كبيرة في ظل تألقه واحتلاله صدارة الهدافين برصيد 5 أهداف، وجاء خلفه رياض محرز، وآدم أوناس، من الجزائر، وساديو ماني، نجم المنتخب السنغالي برصيد 3 أهداف لكل منهم.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)