قرار من الليغا يضرب برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

تلقى برشلونة الإسباني صدمة كبيرة بقرار لجنة الحكام التابعة لرابطة الليغا الإسبانية بتعيين ماتيو لاهوز لإدارة مباراة البلوغرانا الجولة المقبلة في الدوري الإسباني أمام أتلتيكو مدريد في ملعب واندا ميتروبوليتانو المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل.

وواجه برشلونة الكثير من المشاكل مع الحكم ماتيو لاهوز في الفترة الأخيرة حيث كانت آخر مباراة أدارها للبلوغرانا في مسابقة الليغا أمام إشبيلية وتعرض فيها اثنين من اللاعبين للطرد.

وحصل رونالد أراخو على بطاقة حمراء في لقاء إشبيلية وحين اعترض الفرنسي عثمان ديمبيلي على قرار الحكم لاهوز تلقى بطاقة حمراء كادت تحرمه من لقاء الكلاسيكو ولكن قرار رابطة الليغا بتأجيل لقاء ريال مدريد أنقذ مشاركة اللاعب أمام الملكي.

وخلال مباراة إشبيلية أيضا حصل جيرارد بيكيه على بطاقة صفراء حرمته من اللعب في الجولة التالية بسبب تراكم البطاقات في الوقت الذي عادة ما يدخل فيه لويس سواريز في نقاشات ساخنة مع الحكم لاهوز.

وعقب مباراة إشبيلية خرجت صحيفة “ماركا” لتؤكد أن الحكم يميل عادة أن يصبح بطل الرواية في المباريات التي يديرها.

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وكان لاهوز قد تقدم باعتذار بسبب إلغاء هدف في لقاء برشلونة وأتلتيكو مدريد عام 2014 حرم البلوغرانا من التتويج بلقب الليغا وقتها.

وذكرت تقارير صحفية سابقة أن غرفة ملابس برشلونة تشعر بالقلق حين يجري تعيين الحكم ماتيو لاهوز أو خيسوس جيل مانزانو حيث يشعر اللاعبون بأنهما يتحاملان ضد الفريق في المباريات.

ويأمل برشلونة تحقيق الفوز على أتلتيكو مدريد حتى لا يفقد نقاط قبل مواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو يوم 18 ديسمبر في ملعب الكامب نو.

ولم يسبق لبرشلونة أن فاز على أتلتيكو مدريد في ملعبه الجديد واندا ميتربوليتانو حيث انتهت جيمع اللقاءات على هذا الملعب التعادل في الوقت الذي يعاني فيه البلوغرانا الكثير من المشاكل الفنية والتكيتيكة في ظل الانتقادات التي تعرض لها المدرب إرنستو فالفيردي.

ويحسب يوروسبورت فاز برشلونة على ليغانيس بشق الأنفس بهدفين لهدف في الوقت الذي يحتل فيه الفريق المدريدي المركز الأخير في جدول ترتيب الليغا وهو ما زاد من الضغوط على اللاعبين بسبب الأسلوب الذي ظهر به في الشوط الأول.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)