أسطورة مانشستر يوناتيد يسخر من ثلاثي هجوم الفريق

التاريخ: 25-نوفمبر-2019
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سخر أسطورة مانشستر يونايتد، جاري نيفيل، من أداء الثلاثي الهجومي للفريق بمباراة أمس الأحد ضد شيفيلد يونايتد بالجولة الثالثة عشرة من البريميرليغ.
وبدأ المدرب النرويجي للفريق أولي غونار سولشاير بالفرنسي أنتوني مارسيا كمهاجم صريح، إلى جانب دانييل جيمس وماركوس راشفورد كجناحين.
بيد أن أصحاب ملعب برامول لين تقدموا بهدفين نظيفين حتى الدقيقة 72 من عمر المباراة، عندما قلص براندون ويليامز النتيجة للضيوف بهدف أول.
تعادل مانشستر يوناتيد ثم أدرك التقدم في الدقيقتين 77 و79، لكن لاعبو شيفيلد تمكنوا من معادلة الكفة في الدقيقة الأخيرة من المباراة لتنتهي 3-3.
ليحقق بذلك مانشستر يونايتد أسوأ انطلاقة له في تاريخ مشاركاته بالدوري الإنجليزي منذ موسم 1989. إذ جمع 17 نقطة من 13 جولة متمركزًا في الترتيب التاسع.
وهو ما دعا نيفيل إلى السخرية من مردود ثلاثي خط مقدمة الفريق والنيل منهم عبر الهواء مباشرة في تعليقه على المباراة عبر قنوات “سكاي سبورتس”.
“نقص تحركات راشفورد وجيمس ومارسيال هو أمر مضحك، في كل مرة لا يمنحوا الفريق شيئًا، ولأن لاعبي الوسط متواضعون، فإنك تنتظر شيئًا أفضل من لاعبي الهجوم”.
وبحسب يوروسبورت خسر مانشستر يونايتد مرة واحدة وتعادل في إثنين وفاز في مثلهما، خلال آخر 5 مباريات للفريق في الدوري الممتاز، مُسجلًا 10 أهداف ومُستقبلًا لسبعة.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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