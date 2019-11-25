اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

مدرب الهلال صلاح محمد آدم يوضح حقيقة المشاكل في الجهاز الفني

0 نشر
SAY7D NADER 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 25-نوفمبر-2019

5 مشاهدة

مدرب الهلال صلاح محمد آدم يوضح حقيقة المشاكل في الجهاز الفني

تحدث مدرب الهلال الجنرال صلاح أحمد آدم  عبر برنامج (سبورت سكرين) إنه لا يوجد أي خلاف بينه و بين الكابتن هيثم مصطفى بل يوجد الكثير من الاحترام و التقدير بيننا .

Advertisements

وبحسب حديثه عبر قناة الهلال قال : نعم كانت هناك خلافات بين هيثم والساده تم احتوائها و الآن كل الأمور تسير بتناغم تام  ونحن الآن لدينا مباراة مهمه في دوري الأبطال نتمني من الكل ترك القيل والقال.

 

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدرب الهلال صلاح محمد آدم يوضح حقيقة المشاكل في الجهاز الفني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا