مدرب الهلال صلاح محمد آدم يوضح حقيقة المشاكل في الجهاز الفني

تحدث مدرب الهلال الجنرال صلاح أحمد آدم عبر برنامج (سبورت سكرين) إنه لا يوجد أي خلاف بينه و بين الكابتن هيثم مصطفى بل يوجد الكثير من الاحترام و التقدير بيننا .

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وبحسب حديثه عبر قناة الهلال قال : نعم كانت هناك خلافات بين هيثم والساده تم احتوائها و الآن كل الأمور تسير بتناغم تام ونحن الآن لدينا مباراة مهمه في دوري الأبطال نتمني من الكل ترك القيل والقال.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)