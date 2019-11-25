مدرب الهلال صلاح محمد آدم يوضح حقيقة المشاكل في الجهاز الفني

التاريخ: 25-نوفمبر-2019
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تحدث مدرب الهلال الجنرال صلاح أحمد آدم عبر برنامج (سبورت سكرين) إنه لا يوجد أي خلاف بينه و بين الكابتن هيثم مصطفى بل يوجد الكثير من الاحترام و التقدير بيننا .
وبحسب حديثه عبر قناة الهلال قال : نعم كانت هناك خلافات بين هيثم والساده تم احتوائها و الآن كل الأمور تسير بتناغم تام ونحن الآن لدينا مباراة مهمه في دوري الأبطال نتمني من الكل ترك القيل والقال.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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