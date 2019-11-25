الاتهام يُودِع مرافعاته النهائية في قضية البشير

التاريخ: 25-نوفمبر-2019
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أودعت هيئة الاتهام في ملف الرئيس السابق عمر البشير، المُرافعات الختامية في القضية التي يواجه فيها تهمتي الثراء الحرام والتعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي، وسلمت هيئة الاتهام أمس الملف للمكتب الخاص بالقاضي الصادق عبد الرحمن، بمحكمة الاستئناف بالخرطوم، فيما أغلق قاضي المحكمة قضية الدفاع بعد سماع (15) شاهد دفاع، وحسب الاتهام
وبحسب صحيفة آخر لحظة فإن البشير يواجه تهماً تتعلق بمخالفة النقد الأجنبي، وقانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة (1989م) وفقاً للمواد (5 و6 أ. و.ج) وأوامر الطوارئ (3-4) بعد ضبط مبالغ مالية في منزله بالقيادة العامة عقب سقوط نظامه بعُملات مختلفة بينها (5) مليارات جنيه.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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