واشنطن تستدعي سفيرها في جنوب السودان بصورة عاجلة للتشاور

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الاثنين، استدعاء سفيرها في جنوب السودان للتشاور، فيما تتعثر مساعي تشكيل حكومة انتقالية هناك.

وكتب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عبر حسابه على “تويتر”، يقول “استدعيت سفيرنا في جنوب السودان للتشاور فيما نعيد تقييم علاقتنا بحكومة جنوب السودان”.

​وأضاف “سوف نعمل مع دول المنطقة لدعم جهود التوصل للسلام والانتقال السياسي السلمي في جنوب السودان”. سبوتنيك المادة السابقة هجوما حادا على”أميرة أجنبية” قبلت دعوة خاصة من هجوما حادا على”أميرة أجنبية” قبلت دعوة خاصة من ابن سلمان

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