فضيحة مدويّة لرجل أعمال سعودي في مطار جدة الدولي!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

في فضيحة مدويّة، تتعلّق بالفساد الذي ينخر السعودية، كُشف النقاب عن إلقاء القبض على رجل أعمال سعودي قدم 75 مليون ريال (19.9 مليون دولار)، كرشوة إلى موظف حكومي؛ بهدف إقناع الأخير بتمرير صفقة غير شرعية تتمحور حول العقارات.

وقُدرت وصولات تلك الصفقة نحو 900 مليون ريال (239 مليون دولار).

وأوضحت صحيفة “عكاظ” أن القبض على رجل الأعمال – لم يذكر اسمه – جاء فور نزوله في مطار جدة.

وطلبت النيابة العامة من القضاء، إنزال أشد العقوبات على رجل الأعمال نظرا لكونها ليست المرة الأولى التي يتورط فيها في جرائم رشوة.

يشار إلى أن السلطات السعودية أوقفت قبل نحو عامين العشرات من الأمراء، ورجال الأعمال، وسيطرت على نسبة من ثرواتهم بحسب ما أكد ولي العهد محمد بن سلمان في تصريحات صحفية.