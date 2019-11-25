الأمم المتحدة تحذّر من انهيار اقتصادي في السودان

الخليج 365 :

ناشدت الأمم المتحدة تقديم مساعدات عاجلة للسودان. ورأى مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك أن السودان تلوح أمامه فرصة تاريخية لتجاوز سنوات الصراع المرير وعدم الاستقرار أعلنت الأمم المتحدة قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن أمام السودان فرصة تاريخية للتغلب على سنوات من الصراع الدامي وعدم الاستقرار، بيد أن لوكوك في حديثه لوكالة الأسوشيتدبرس في نيويورك رسم وضعا قاتما للسودان. وقال إن تحديات صعبة تواجهه من بينها الانهيار الاقتصادي، وسوء التغذية، وتفشي المرض. وذكر لوكوك أنه “يأمل في إحراز مزيد من التقدم بشأن السلام” مع المتمردين في الولايات الجنوبية المضطربة في البلاد، حيث أدى القتال هناك إلى نزوح 1.9 مليون شخص. ودعا إلى تقديم مساعدة بشكل أسرع” لدعم جهود الحكومة الجديدة لإعادة بناء الدولة المتداعية.