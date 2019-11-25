الحرس الثوري الإيراني يهدد بـ”إبادة” أربع دول في حالة تجاوزها “الخطوط الحمراء”

الخليج 365: هدد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، اليوم الاثنين، أمريكا وإسرائيل وبريطانيا والسعودية، بـ”الإبادة”، في حالة تجاوزها “الخطوط الحمراء” في التعامل مع إيران.

وقال سلامي، في خطاب نقله التلفزيون الإيراني: “أقول لأمريكا وإسرائيل وآل سعود وبريطانيا إنكم جربتمونا في الساحات ولم تتمكنوا من الرد علينا، والجميع سمع صفعاتنا”.

وتابع: “نقول لكم لا تجتازوا خطوطنا الحمر، وإذا اجتزتم خطوطنا الحمر سوف نبيدكم”. المادة السابقة موريشيوس تشن هجوما حادا على بريطانيا متهمة إياها بـ”الاحتلال” المقالة القادمة تطورات خطيرة في إصابة 84 طالبة ومعلمة في أسوان

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