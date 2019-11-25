طلاب جامعة دنقلا يعتصمون أمام التعليم العالي

اعتصم العشرات من طلاب جامعة دنقلا أمام مقر وزارة التعليم العالي وأكدوا عدم فض اعتصامهم حتى مقابلة الوزيرة وطرح قضيتهم عليها.

وكشف الطلاب لمصادر، أن عددهم يقدر بـ(156) طالباً أتوا من جامعة دنقلا لمقابلة وزيرة التعليم العالي انتصار صغيرون ليبلغواها شكواهم ولكن أوصدت الأبواب أمامهم.

Advertisements

وقالوا عندما وصلوا مكتب الوزيرة طالبهم موظف الاستقبال بتقديم طلب لتجمع المهنيين إذا أرادوا مقابلة الوزيرة، وأشاروا اذا كان هذا الحديث صحيحاً، فكان يجب أن يكون للتجمع مكتب خاص بالوزارة. ولفتوا إلى أن موظف الاستقبال منعهم من الدخول إلى الوزارة، وقالوا أن شرارة المشكلة بالجامعة بدأت بمطالب إلى إدارة الكلية ولكنها رفضت تنفيذها حتى وصلت إلى مشكلة عنصرية، وأكدوا أن تواجدهم بالكلية يشكل خطراً عليهم، بحسب صحيفة الجريدة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)