النور حمد: شعار “تحكيم الشريعة” أجوف وخادع

التاريخ: 25-نوفمبر-2019
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دعا المفكر والكاتب الدكتور النور حمد الإسلاميون في السودان إلى التحول إلى تنظيم سياسي سوداني، وأن يبعدوا عن الارتباط الذي يجمعهم بالمنظومة الإخوانية الدولية، وأضاف: عليهم كذلك قطع صلتهم بالخطاب السلفي وأن لا يستثمروا فيه تكتيكياً وذلك لمكاسب آنية سرعان من تتبخر وتضر بهم وتضر بالبلاد من عديد الوجوه.
وقال النور بحسب صحيفة الجريدة، أن شعار “تحكيم الشريعة” هو شعار أجوف وخادع حيث لم نر منه أي مظهر علمي ملموس عبر الثلاثين عاماً الفائتة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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