النور حمد: شعار “تحكيم الشريعة” أجوف وخادع

دعا المفكر والكاتب الدكتور النور حمد الإسلاميون في السودان إلى التحول إلى تنظيم سياسي سوداني، وأن يبعدوا عن الارتباط الذي يجمعهم بالمنظومة الإخوانية الدولية، وأضاف: عليهم كذلك قطع صلتهم بالخطاب السلفي وأن لا يستثمروا فيه تكتيكياً وذلك لمكاسب آنية سرعان من تتبخر وتضر بهم وتضر بالبلاد من عديد الوجوه.

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وقال النور بحسب صحيفة الجريدة، أن شعار “تحكيم الشريعة” هو شعار أجوف وخادع حيث لم نر منه أي مظهر علمي ملموس عبر الثلاثين عاماً الفائتة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)