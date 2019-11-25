عقار: حق تقرير المصير يعمق مشاكل السودان ويزيدها

أقر رئيس الحركة الشعبية شمال، مالك عقار بأن هنالك صعوبة في حكم السودان بمركزية قابضة، قاطعاً بأن الحكم الذاتي هو المخرج والحل لقضية الحرب في المنطقتين، ولا بد من منح السلطات للأقاليم بما ذلك حق التشريع.

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وقال عقار لمصادر، إن المؤتمر القيادي للحركة الشعبية الذي انعقد في الفترة من 16 أكتوبر إلى 13 نوفمبر 2019، والذي ناقش قضايا عديدة قدمت خلال “20” ورقة تختص بقضايا الساعة، وخلص المؤتمر بتوصيات وقرارات عديدة، من بينها انتقال قيادة الحركة لجيل جديد وأعادة هيكلة مؤسسات الحركة وتنظيمها والموقف التفاوضي وقضايا المرأة.

وطبقاً لعقار فإن مؤتمر الحركة الشعبية أمن على وحدة السودان على أسس جديدة، حيث ترى الحركة أن حق تقرير المصير لا يعالج مشاكل السودان بل يعمقها ويزيدها. وأضاف عقار بحسب صحيفة الجريدة، بأنه قال صراحة في مؤتمر الحركة الشعبية بأنه سوف يدعم تقديم قيادة جديدة ومتفق عليها لقيادة إقليم النيل الأزرق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)