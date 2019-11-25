وزارة العمل ترفع تصوُّراً لـ”العدل” بشأن القوانين المُقيّدة لحُريات المرأة

أعلنت المستشارة القانونية لوحدة مُكافحة العُنف ضد المرأة والطفل بالوزارة نجوى محمد صالح، عن رفع تصوُّرٍ لوزارة العدل بشأن قانون النظام العام وقانون الأحوال الشخصية والقوانين المُقيّدة لحريات المرأة.

وأعلنت الوزيرة في مؤتمر صحفي بحسب صحيفة الصيحة أمس، اعتزام الوزارة إجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية وقوانين أخرى، وأكدت التزامها بالدفاع عن حقوق النساء في العمل، وأوضحت أنّ حملة الـ”16″ يوماً لمُكافحة العُنف ضد المرأة تهدف لتحسين الأوضاع الصحية والاقتصادية والقانونية للمرأة في المُدن والأقاليم ومناطق الحُرُوب والنزاعات ومُعسكرات اللاجئين والنازحين.

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بدورها، كشفت نجوى عن رفعهم تصوُّراً لوزارة العدل بشأن القوانين المُقيّدة لحريات المرأة، وسمّت قانوني النظام العام والأحوال الشخصية، وأشارت لتشكيل لجان من العدل لمُراجعة القوانين التي تُشكِّل أضراراً بالنسبة للمرأة، وإنشاء وحدة لتلقي الشكاوى من الجهات المُتضرِّرة من القوانين السارية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)