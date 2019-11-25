وقفة احتجاجية للمطالبة باقالة ادارة مستشفى جعفر بن عوف

نظّم العاملون بمستشفي جعفر أبن عوف المرجعي للأطفال بالخرطوم، صباح امس وقفة احتجاجية للمطالبة بتغيير الإدارة العليا للمستشفى.

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وقال رئيس قسم حديثي الولادة بالمستشفى عاطف عبد الجبار، إنّ الإدارة تدير المستشفى بعقلية وزير الصحة السابق مأمون حميدة. وأشار الى تفاقم الأوضاع، لافتاً إلى أن وحدة العناية حديثي الولادة رفعت مذكرة قبل “4” أيام طالبت فيها بالمساواة في الرواتب، وتحسين البيئة.

وأضاف:تعطلت معظم أجهزة المعمل وأجهزة حديثي الولادة، ووحدة العناية المكثفة. وقال إن أحد المرافقين قام بصيانة “5” من أجهزة المستشفى، ومع ذلك تم أخذ المال منه مقابل التعاقد مع الممرضات، مشيراً بحسب الدار، إلى أن قسم حديثي الولادة تعمل به طبيبة واحدة وتتوقف الوحدة عن العمل في غيابها.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)