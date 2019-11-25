مصرع شرطي في حادث مروري بالخرطوم

التاريخ: 25-نوفمبر-2019 فى : حوادث 11 مشاهدة لقى عريف شرطة محمد محمد علي عيسى مصرعه في حادث مروري مؤسف بالخرطوم والمرحوم يتبع لادارة الشرطة الامنية ولاية الخرطوم محلية جبل الاولياء. Advertisements وبحسب آخر لحظة، في يوم الحادث كان يستغل دراجة بخارية في طريقه للمنزل واصطدمت دراجته بعربة هايس كانت قادمة من الاتجاه المعاكس ووقع الاصطدام العنيف حيث تم اسعافه للمستشفى الا انه توفى متأثراً بالاصابة وعقب وقوع الحادث المؤسف اتخذت شرطة المرور كافة الاجراءات القانونية اللازمة واخذت جثة المرحوم للمشرحة لمعرفة اسباب الوفاة ومن ثم تم تسليمه لذويه لموارته الثرى في موكب حزين كما دون بلاغ بالحادث وما زال التحقيق مستمراً. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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