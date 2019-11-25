أصحاب مركبات “البوكو حرام” يغلقون الطريق الرئيسي بسوق الضعين

أغلق أصحاب المركبات ذات الدفع الرباعي “البوكو حرام” أمس، الطريق الرئيسي بسوق الضعين الكبير بشرق دارفور مطالبين سلطات الجمارك بالإفراج عن مركباتهم المحتجزة منذ فترة النظام البائد، ومنعوا مرور المركبات الحكومية والخاصة بالطريق الرئيسي. وهدد المحتجون بعدم فتح الطريق إلا بتحقيق مطالبهم بالإفراج عن مركباتهم المحتجزة أو دفع قيمتها بالدولار، وطالب إبراهيم جبران ممثل أصحاب المركبات مجلسي الوزراء والسيادي بالتدخل لحل قضيتهم. Advertisements وقال جبران بحسب صحيفة الصيحة، إن ملاك هذه المركبات لا يملكون غيرها لإعالة أطفالهم، وأكد أن حكومة الولاية لم تصل معهم لاي حلول، وأضاف: “سنبقى بهذا الشارع لحين تحقيق مطالبنا”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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