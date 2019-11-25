لجنة تسوية أوضاع مفصولي الخارجية تكمل مهمتها خلال الأسبوع

التاريخ: 25-نوفمبر-2019
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أعلنت وزارة الخارجية، أن لجنة تسوية أوضاع المفصولين تعسفياً من منسوبيها الدبلوماسيين والإداريين، شارفت على الانتهاء من أعمالها.
وتوقعت الوزارة في تعميم أمس، أن تنتهي اللجنة من مهامها هذا الأسبوع، وقالت إن اللجنة بذلت مجهودات كبرى رغم المعوقات، ويتوقع أن ترفع تقريرها لوزيرة الخارجية ومن ثم لمجلس الوزراء فور الانتهاء من مهمتها، وتكون بذلك أول وزارة انتهت من معالجة أوضاع المفصولين من منسوبيها.
وقد كونت الوزيرة أسماء محمد عبد الله اللجنة بناءً على الفقرة (7) – الفصل الثاني من الوثيقة الدستورية في بندها السادس، الخاص بتسوية أوضاع المفصولين تعسفياً من الخدمة المجنية أو العسكرية، القرار رقم (1).
وانحصرت مهام اللجنة بحسب صحيفة الصيحة، في حصر وجمع البيانات الخاصة بالدبلوماسيين والإداريين الذين فقدوا وظائفهم خلال الفترة من 1989 حتى تاريخه، ودراسة تسوية أوضاعهم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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