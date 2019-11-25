سيدة أعمال تشكو مذيعة بسبب كاميرات المراقبة

التاريخ: 25-نوفمبر-2019 فى : حوادث 8 مشاهدة قيدت سيدة أعمال دعوى ضد مذيعة وذلك على إثر محاولتها الاعتداء على سيدة الأعمال التي قامت بتقييد دعوى جنائية. Advertisements ومن خلال التحريات اتضح بحسب الدار، ان المذيعة التي تعمل باحدى القنوات الفضائية كانت ضد تركيب سيدة الأعمال كاميرات مراقبة قامت سيدة الأعمال بتركيبها في الواجهة الأمامية للعمارة التي تقيم بها سيدة الاعمال والمذيعة. الحرطوم: (أخبار الخليج 365)

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