تحذير رسمي من خطر مجهول المصدر يهدد سكان الإمارات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعت هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات إلى تجاهل رسائل مجهولة المصدر تصل إلى هواتف قاطني الدولة، تتضمن وعودا بمكافآت وجوائز بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي.

ووفقا لما أعلنته الهيئة، حذر المسؤولون من الضغط على أي من الروابط التي تتضمنها هذه الرسائل.

اليوم الوطني الإماراتي يوافق الثاني من ديسمبر/كانون الثاني كل عام، وتحتفل فيه دولة الإمارات العربية المتحدة بذكرى قيام اتحادها الذي تأسس عام 1971.

وكانت الانطلاقة التاريخية لهذا الاتحاد قد بدأت بإجماع حكام الإمارات السبع، وهم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم أبوظبي، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، حاكم دبي، والشيخ صقر بن محمد القاسمي، حاكم رأس الخيمة، والشيخ خالد بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، والشيخ محمد الشرقي حاكم الفجيرة، والشيخ أحمد المعلا حاكم أم القيوين، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، حاكم عجمان، واتفاقهم على الاتحاد فيما بينهم حيث أقر دستور مؤقت ينظم الدولة ويحدد أهدافها.

في 18 يوليو/تموز 1971، قرر حكام ست إمارات وهي أبوظبي، ودبي، والشارقة، وعجمان، وأم القيوين، والفجيرة، تكوين دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي الثاني من ديسمبر 1971، تم الإعلان بشكل رسمي عن تأسيس دولة اتحادية مستقلة ذات سيادة، وفي العاشر من فبراير/شباط عام 1972 أعلنت إمارة رأس الخيمة انضمامها للاتحاد ليكتمل عقد الإمارات السبع في إطار واحد.