اعتقال رجل أعمال كويتي شهير بتهمة النصب والاحتيال!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: اعتقلت قوات الأمن الكويتية رجل أعمال مشهور بتهمة النصب والاحتيال.

وقال مصدر مطلع لصيحفة “القبس” المحلية، أن إدارة التحقيقات بوزارة الداخلية أمرت باعتقال المتهم بعد استجوابه في قضية نصب واحتيال لعقارات وهمية بقيمة 20 مليون دينار. “الدولار يساوي 3.2 دينار كويتي”

هذا وأصدرت محكمة الجنايات في الكويت، في وقت سابق، حكما بالسجن 15 عاما كل من رئيس مجلس إدارة شركة “رابطة الكويت والخليج للنقل”، سعيد دشتي، ونائبته الروسية ماريا لازاريفا، بتهمة الاستيلاء على المال العام. المادة السابقة قائد الحرس الثوري يتوعد بـ”الثأر الحاسم” من قاتلي قوات الأمن الإيرانية المقالة القادمة تحذير رسمي من خطر مجهول المصدر يهدد سكان الإمارات

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