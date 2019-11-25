قائد الحرس الثوري يتوعد بـ”الثأر الحاسم” من قاتلي قوات الأمن الإيرانية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

توعد القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، بـ”الثأر من قوى الغطرسة العالمية وعملائها”، لعناصر قوات الأمن الذين قتلوا خلال الاحتجاجات في البلاد.

وقال سلامي، خلال زيارتة لأسرة أحد أعضاء كتيبة “الإمام الحسين” للحرس الثوري، الذي قتل أثناء الاحتجاجات في البلاد: “إننا سنأخذ بثأر الشهداء المدافعين عن الأمن من قوى الغطرسة العالمية وعملائهم في البلاد”، حسبما نقل عنه موقع العهد الإخباري الإيراني.

وأكد أن المتورطين في الاضطرابات لن يفلتوا من قبضة الوسط الاستخباراتي، داعيا في الوقت ذاته، السلطة القضائية إلى إنزال أشد العقوبة بمن وصفهم بـ”المرتزقة”.

كما أكد قائد الحرس الثوري أن “جميع القوى العالمية حتى لو اتحدت، لن تكون قادرة على زعزعة صرح الثورة الإسلامية الراسخ قيد أنملة”.