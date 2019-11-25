مدرب الهلال يطلق تصريحات مثيرة عن أحداث قمة الشغب

الخليج 365 :

تحدث صلاح آدم المدير الفني لفريق الهلال السوداني عن أحداث مباراة فريقه بالأمس في الدوري أمام المريخ، كما تطرق لاستعداداته لمباراة بلاتنيوم بطل زيمبابوي بدوري أبطال أفريقيا.

وقال صلاح آدم في تصريحات صحفية : “فريقنا لم يتعرض لمكروه بعد أحداث الأمس. الجميع بخير، وما حدث قيد التحقيق، ونحن في انتظار ما سيسفر عنه”.

وأضاف حول مواجهة بلاتنيوم: “سنواصل برنامجنا الموضوع مسبقا وسنعمل بقوة على تحقيق الانتصار في مستهل مشوارنا بدوري الأبطال”.

وتابع: “على جمهورنا الثقة في قدرات لاعبيه ودعمهم بالصورة المعهودة، فلا جدال في أنه السلاح الأقوى وسيظل كذلك”.