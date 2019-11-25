عااجل..د.شداد يوافق على إعادة مباراة القمة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قالت مصادر داخل لجنة مسابقات اتحاد الكرة التي يقودها المهندس الفاتح باني الي أن هناك شبه إجماع على إعادة مباراة القمة التي شهدت أحداث شغب يوم السبت الماضي واشارت ذات المصادران تقرير الجهات الأمنية سيكون سبب رئيسي في إعادة المباراة وأوضح المصدر أن قرار الاعادة اتخذ بموافقة رئيس اتحاد كرة القدم السوداني دكتور كمال شداد لكن ذات المصدر أكد ان قائد الهلال بويا سوف يتعرض لعقوبة قاسيه. المادة السابقة سيف الجامعة يعيش ذكريات العود المقالة القادمة خبايا تكشف لأول مرة عن القمة القطرية التركية في الدوحة

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