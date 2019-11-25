مصادر.. تزيح الستار عن تقرير حكم مباراة المريخ والهلال

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الخليج 365 :
أفادت مصادر موثوقة لـ”باج نيوز” إنّ لجنة المسابقات تسلّمت تقرير الحكم السمؤال ميرغني بشأن مباراة المريخ والهلال التي جرت باستاد الخرطوم ضمن الجولة العاشرة من منافسة الدوري الممتاز.
وبحسب ما حصل عليه”باج نيوز” فإنّ التقرير حوى توقّف المباراة بسبب شغب جماهير نادي الهلال.
وكانت المباراة قد توقّفت في الدقيقة الـ”84″، بعد طرد الحكم السمؤال ميرغني لاعب الهلال عبد اللطيف بوي بعد اعتدائه على لاعب المريخ سيف تيري، قبل أنّ تقذف الجماهير الملعب بالحجارة، لتطلق السلطات الغاز المسيل للدموع.
و”الأربعاء”، ستعلن لجنة المسابقات قرارها النهائي بشأن الأحداث التي شهدتها مباراة المريخ والهلال بحسب ما أعلن رئيسها الفاتح باني لـ”باج نيوز”.
يشار إلى أنّ المريخ تقدّم على الهلال بهدفين مقابل هدف في المباراة التي توقفت بسبب الأحداث.
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