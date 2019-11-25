ركود حاد في سوق الأسمنت ببحري وتراجع سعر الطن

الخليج 365 : كشف إبراهيم محمد تاجر الأسمنت ببحري لـ(السوداني) أمس، عن تَراجُع أسعار الأسمنت بسبب الركود الحاد في السوق وزيادة العرض، مبيناً أن سعر أسمنت عطبرة وبربر تراجع إلى (9,500) جنيه من (10) آلاف جنيه، فيما انخفض سعر أسمنت قنا المصري إلى (9) آلاف جنيه بدلاً من (9,500) جنيه، مؤكداً استمرار مُشكلة توقُّف مصنع أسمنت السلام مما انعكس على عدم وفرته بالأسواق.

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