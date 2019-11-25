طلب من أسر معتقلي النظام السابق لمقابلة النائب العام

التاريخ: 25-نوفمبر-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة تقمت أسر معتقلي النظام السابق بطلب للنائب العام تاج السر الحبر، لمقابلته وسماع رده بشأن المذكرة التي وجهت له الأسبوع الماضي تطالب بالإفراج عن ذويهم. Advertisements ونفذت الأسر وقفة احتجاجية أمام النيابة العامة الأربعاء الماضي، تطالب بالإفراج عن المعتقلين أو تقديمهم لمحاكمات عادلة. واعتبرت المذكرة عملية الاعتقال بأنها تعدٍ سافر على الحقوق الدستورية والإنسانية والمدنية، وألقت باللائمة على السلطات في الحال الذي وصل إليه المعتقلون، بحسب صحيفة الصيحة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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