لجنة مُعلّمي ولاية نهر النيل تُعلن الإضراب

أعلنت لجنة معلمي نهر النيل ــ إحدى مكونات “قوى الحرية والتغيير” بالولاية، الدخول في سلسلة من الإضرابات اعتباراً من (3 ـ 5 ديسمبر) المقبل، ثم تعاود الإضراب ولثلاثة أيام أيضاً من (10 ـ 12 ديسمبر).

ولوّحت اللجنة في مؤتمر صحفي أمس، بأنه إذا لم تتم الاستجابة للمطالب المرفوعة، سيدخل المعلمون في إضراب مفتوح اعتباراً من الأحد (15 ديسمبر)، وقالت أمين الإعلام باللجنة أنعام أبوزيد بحسب صحيفة الصيحة، إن اللجنة وصلت لطريق مسدود بشأن قضايا إصلاح بيئة التعليم والمعلم التي تضمنتها مذكرتها للوالي قبل أكثر من شهر دون أن يبت فيها، وأبرز المطالب إقالة رئيس دائرة التربية والتعليم ومديري مرحلتي الثانوي والأساس ومديري التعليم بالمحليات، وتعيين رئيس الدائرة بترشيح من لجنة المعلمين بالولاية ومنحه كامل الصلاحيات للتعيين في الإدارات على مستوى الرئاسة والمحليات، بجانب تحسين شروط خدمة المعلم والبيئة المدرسية واستعجال تعيين مسجل النقابات الولائي لإكمال إجراءات سحب الثقة عن النقابة الحالية، والإشراف على اختيار عناصر جديدة تواكب مرحلة التغيير، بحسب صحيفة الصيحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)