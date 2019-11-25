   شرطة الحياة البرية تتحرى مع صاحب حديقة الباسقات بعد هروب لبوة وأسد

التاريخ: 25-نوفمبر-2019 فى : حوادث 4 مشاهدة علمت الدار بان شرطة الحياة البرية قد قامت باتخاذ اجراءات في مكواجهة صاحب حديقة الباسقات و1لك بعد هروب انثى الاسد وترويعها للمواطنين الا ان الشرطة تمكنت من التخلص منها باطلاق الرصاص عليها خوفا من اصابات تلحق بالمواطنين وكانت حديقة الباسقات بدردوق ببحري قد شهدت هروب الاسد وانثاه مما اثار فزع المواطنين الا ان شرطة الدروشاب بالتعاون مع شرطة الحياة البرية قد تمكنت من احتواء الامر بالتخلص من انثى الاسد باطلاق الرصاص عليها. Advertisements ووفقاً للدار، تتابع شرطة الحياة البرية في تحرياتها مع صاحب الحديقة وتتابع شرطة محلية بحري الاجراءات. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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