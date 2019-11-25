حريق يلتهم مركزاً تابعاً للتأمين الصحي بود مدني

شبّ حريق بمركز الشهيد الزبير 2 التابع للتأمين الصحي بحي المطار في مدني أمس، واستمر لأكثر من ثماني ساعات، وأدى لحرق إدارة الإرشيف التي تضم المستندات الطبية والإدارية لمحليات الولاية.

واستخدمت إدارة الدفاع المدني عربتي إطفاء وفصلت التيار الكهربائي عن المنطقة، في الوقت الذي تعطل فيه نظام الإطفاء والسلامة بالمبنى لعدم المتابعة الإدارية.

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وأوضح مدير الخدمات الطبية بالتأمين الصحي، نائب المدير التنفيذي د. إبراهيم خضر بحسب صحيفة الصيحة، أن معرفة أسباب الحادث ستكون بعد تقرير الأدلة الجنائية عقب فتح بلاغ بقسم شرطة مدني شرق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)