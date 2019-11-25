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ترباس يحتفل بذكرى الثورة والاستقلال

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Samira Yousif 0 تبليغ

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ترباس يحتفل بذكرى الثورة والاستقلال

 

يرتب الفنان كمال ترباس لتقديم اضخم عمل فني غنائي في احتفالات البلاد بمناسبة ذكرى ثورة ديسمبر وذكرى الاستقلال المجيد، صاغ كلمات العمل الشاعر الكبير اسحق الحلنقي الذي شكل مؤخراً ثنائية فنية لافتة بينه وترباس، قدما خلالها باقة من الاغنيات الجديدة بداية من اغنية “ما قلتو من كسلا” و”استاذة في علم الجمال”، واخيراً “كسلا كفارة ما تشوف شر”.

 

 

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وقال ترباس ان ثنائيته الفنية مع الحلقني لم تبدأ اليوم، ولكنها منذ سنوات طويلة حيث جمعت بينهما بحسب آخر لحظة مدينة كسلا، وتواصلت العلاقة الى اخوة وصداقة حتى اليوم، وانه سعيد بان يتغنى من اشعار شاعر بقامته وترايخه.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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