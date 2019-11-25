فجوة في الجازولين والدقيق بكسلا

شدد مدير عام وزارة المالية والقوى العاملة موسى محمد أوشيك، على وجود نقصٍ في حِصّة الولاية من الجازولين بنسبة 50% من الحاجة الفعلية للولاية، واعترف بوجود فجوة كبيرة في الدقيق من حصتها المخصصة بـ5 آلاف جوال، بينما يتم منحها 1250 جوالاً فقط.
وقال في تصريحاتٍ صحفية بحسب صحيفة السوداني أمس، إنّ حاجة الولاية اليومية من الجازولين 300 متر مكعب، بينما الكميات التي تصل 150 متراً مكعباً، مؤكداً أنّ الولاية لم تحصل على حصتها كاملةً من قبل الحكومة الاتحادية، رغم الملاحقات والطلبات والمتابعة، وإن هذه الكميات ثابتة بلا زيادة منذ عامٍ، وبرّر صفوف الوقود بأنها تنظيمٌ إداريٌّ للمركبات العامة والخاصّة، بتخصيص يومٍ لكل نوعٍ وفئة من المركبات، مُوضِّحاً أن هذه الفترة ستشهد حوسبة محطات الوقود كافة وفق تذكرة لتحديد الصرف، وأعلن عن استلام موجهات مُوازنة 2020م في الأيام الماضية، حيث تم توزيعها على المؤسسات، مُشيراً إلى أنّ المُوازنة ستخصص نسبة 20% لدعم مشاريع التنمية والأُسر الفَقيرة ومَحدودي الدخل.
وفي المُقابل، أعلن مدير عام الإنتاج والموارد د. علي محمد علي، عن حصاد مساحة ٥٩٥ ألف فدان من السمسم بإنتاجية جيدة، وقال إنّ حصادها تمّ آلياً بنسبة 95%، مُتوقِّعاً تحقيق إنتاجية ما بين 1.2 – 1.5 مليون جوال بعائدات تصل لنحو 200 مليون دولار لصادر السمسم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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