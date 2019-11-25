يستعد الكوميديا الشاب ذاكر سعيد لظهور مختلف في احتفالات البلاد باعياد ذكرى الاستقلال ورأس السنة، وذلك من خلال تقديم باقة من الاعمال الكوميدية التي تمجد الوطن، واخرى تتناول الكثير من الظواهر الاجتماعية السالبة. Advertisements ومن المتوقع ظهور ذاكر بحسب آخر لحظة في اكثر من حفل في اواخر ديسمبر القادم. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ذاكر سعيد (نيو لوك) في رأس السنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.