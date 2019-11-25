البنك الزراعي يمول الحصاد بالنيل الأزرق

التاريخ: 25-نوفمبر-2019 فى : اقتصاد 4 مشاهدة Advertisements أكد الأمين العام لتنظيم القلعة النوعي بولاية النيل الأزرق، أمين اتّحاد المُزارعين السابق عبد الحميد آدم مختار، أنّ تنظيم القلعة تَمكّن من مُعالجة المَشاكل التي تَعترض الحصاد عبر تمويل من البنك الزراعي للتقانات، بجانب توفير (15) زرّاعة حديثة وآليات أُخرى من الشركة التجارية الوسطى، مُشيراً لحاجتهم إلى تراكتورات لحصاد القطن بسُرعة (90 – 100) حصان، مؤكداً إمكانية تنظيم القلعة على مُعالجة قضايا ضعف الإنتاجية والتكلفة العالية في إطار توزيع الشركاء الثلاثة (المُنتجين، الحكومة والقطاع الخاص)، وأضَافَ أنّ مُعالجة القضايا تتم بالاستمرار مع الشركاء بالترتيب والتنسيق، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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