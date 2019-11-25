ندى بخيت توثق لشاعر (مرحبتين بلدنا حبابا)

تواصل المذيعة ندى بخيت في التوثيق لرموز الفن السوداني في مختلف المجالات حيث تستعد لتسجيل حلقة خاصة مع الشاعر الكبير شمس الدين حسن خليفة، شاعر الاغنية الوطنية الشهيرة “مرحبتين بلدنا حبابا” للفنان الراحل حسن خليفة العطبراو، بالاضافة الى اغنية “ضحكتك) للفنان حسين شندي. Advertisements ووفقاً لآخر لحظة كانت ندى قد قدمت في الاشهر الماضية استطلاعاً مع الشاعر الكبير حول اسبوع نقابة المهن الموسيقية الثقافي بنادي الفنانين، والذي كان أول ظهور له بعد سنوات من الغياب الاعلامي. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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