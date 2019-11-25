السعودية: (500) مليون ريال للتعليم والصحة بالسودان

أعلن السفير السعودي في الخرطوم علي بن حسن جعفر، عن تمويل السعودية لمشاريع تعليمية وصحية بالسودان بقيمة تزيد عن (500) مليون ريال سعودي. وقال السفير طبقاً لمصادر، إنه سيسلّم الموافقة لوزير المالية يوم الاثنين.

وكان الصندوق السعودي للتنمية، أعلن في أكتوبر الماضي عن استعداده لتمويل مشروعات وزارة الري والموارد المائية للعام 2019-2020، بمنحة قدرها 120 مليون دولار. وأبدى الصندوق موافقته على تمويل العجز في الخدمات الاستشارية لمجمع أعالي عطبرة وستيت.

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واستقبل وزير الري والموارد المائية أ. د. ياسر عباس، في الخرطوم بحسب صحيفة السوداني أمس، وفداً من الصندوق برئاسة عبد الله بن خالد الملفي.

وبحث اللقاء المشروعات التي ينفذها الصندوق بالسودان وخططه في المرحلة المقبلة.

وتطرق الجانبان لموقف تنفيذ مشروعات حصاد المياه وتمويل الصندوق لمشروع مجمع سدي أعالي عطبرة وستيت بكلفة 120 مليون دولار، المخصصة لتشييد 180 حفيراً، وثلاثة سدود، و19 محطة مدمجة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)