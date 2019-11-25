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سيف الجامعة يعيش ذكريات العود

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Samira Yousif 0 تبليغ

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سيف الجامعة يعيش ذكريات العود

 

بعد غياب طويلا عن الامسيات الغنائية يعود الفنانسيف الجامعة مساء اليوم بالمشاركة في امسية غنائية بالعمارات يقدم فيها باقة من اغنياته الوطنية الجديدة، واغنيات مسموعة بمصاحبة آلة العود.

 

 

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ويشارك سيف بحسب آخر لحظة في احياء الامسية المطرب الشاب عمار فرنسي واحدى المطربات الصاعدات.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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