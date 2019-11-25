(الجدي) يعود بالجديد من جدة

دخل الفنان الشاب محمد بشير “الجدي” في بروفات مكثفة فور عودته للبلاد الايام الماضية بعد رحلة خارجية استمرت قرابة الاسبوعيين، احيا خلالها حفلاً بمدينة جدة، كما شارك الايام الماضية في حفل استقبال الطلاب باحدى الجامعات بم درمان. Advertisements محمد راجع في البروفات عدداً من الاغنيات الجديدة، التي سيقدمها في حفله القادم، والذي حدد له يوم 28 من نوفمبر الحالي بالخرطوم، بالاضافة الى حفل ذكرى الاستقلال. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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