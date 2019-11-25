ريان تستعرض مشاكل المغتربين

تطل مذيعة قناة النيل الازرق ريان الظاهر في حلقة جديدة من برنامج “ألو مرحبا” المعني بشؤون المغتربين السودانيين في كل دول العالم. Advertisements وبحسب آخر لحظة هذا البرنامج فرصة للتواصل مع اسرهم داخل البلاد، بالاضافة الى استعراض رسائلهم ومشاكلهم. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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