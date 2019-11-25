مدير جديد للبنك الزراعي

التاريخ: 25-نوفمبر-2019 فى : أخبار 76 مشاهدة أصدر رئيس مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك، أمس قراراً بتعيين عبد المجيد خوجلي محمد أحمد، مديراً للبنك الزراعي السوداني. Advertisements وقضى القرار وفقاً لآخر لحظة، بانهاء تكليف عبد القادر حسن من منصب نائب مدير البنك الزراعي السوداني، وتعيين زكريا يوسف في المنصب. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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