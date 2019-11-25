التاريخ: 25-نوفمبر-2019
2 مشاهدة
علمت مصادر، أن النائب العام، قد وجه بإعادة القبض على المتهمين في المحاولة الانقلابية، والذين أفرجت عنهم نيابة الفساد في وقت سابق. ووجه النائب العام نيابة الفساد باستكمال التحريات مع المتهمين.
وكانت نيابة مكافحة الفساد قد أمرت في وقت سابق بإطلاق سراح (7) من المتهمين في المحاولة الانقلابية. وأمرت النيابة الاتهام في مواجهة المتهمين، كما وجهت بإطلاق سراحهم فوراً ما لم يكونوا مطلوبين على ذمة قضايا أخرى، بحسب صحيفة السوداني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر أمر بإعادة القبض على المتهمين في المحاولة الانقلابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.