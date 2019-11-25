أمر بإعادة القبض على المتهمين في المحاولة الانقلابية

علمت مصادر، أن النائب العام، قد وجه بإعادة القبض على المتهمين في المحاولة الانقلابية، والذين أفرجت عنهم نيابة الفساد في وقت سابق. ووجه النائب العام نيابة الفساد باستكمال التحريات مع المتهمين.

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وكانت نيابة مكافحة الفساد قد أمرت في وقت سابق بإطلاق سراح (7) من المتهمين في المحاولة الانقلابية. وأمرت النيابة الاتهام في مواجهة المتهمين، كما وجهت بإطلاق سراحهم فوراً ما لم يكونوا مطلوبين على ذمة قضايا أخرى، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)