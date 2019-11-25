مفرح يشدد على إصلاح إجراءات الحج

التاريخ: 25-نوفمبر-2019 فى : أخبار 5 مشاهدة أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، نصر الدين مفرح، على اهمية أصلاح كل الاجراءات المتعلقة باعمال الحج والعمرة وتلافي سلبيات الماضي. Advertisements وقال لدى مخاطبته الورشة الرئيسية لتقييم وتقويم اعمال حج 1440 هجرية أمس اننا محتاجون مع التغيير الذي شهدته البلاد المضي في الاتجاه الصحيح، كاشفاً بحسب آخر لحظة، عن مؤتمر خاص بالحج والعمرة تنظمه الوزارة بالاشتراك مع كل الجهات ذات الصلة وذلك بغرض مراجعة وتجويد الاداء والاستهداء بتجارب الدول المشابهة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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